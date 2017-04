5 zwierząt, które wyglądają jak kandydaci francuskich wyborów prezydenckich

Prezydent François Hollande (po lewej) i wombat | Wombats That Look Like François Hollande / Tumblr

W 2012, kiedy Francçois Hollande był postrzegany jako nowa nadzieja dla Francji, na długo zanim stał się najmniej popularnym prezydentem w historii, ktoś zauważył, że przyszły prezydent wygląda nieco jak wombat. Postanowił podzielić się tą informacją ze światem przez profil na Tumblr o nazwie „Wombats That Look Like François Hollande”. Podobieństwo nie jest wyłącznie fizyczne – nieśmiałe usposobienie i kaczy chód mogą sugerować, że Hollande tak naprawdę wombatem uwięzionym w ludzkim ciele.

Teraz, w przeddzień pierwszej tury francuskich wyborów, postanowiliśmy odszukać zwierzęce odpowiedniki najważniejszych kandydatów.

Marine Le Pen

Ataki rekinów zdarzają się bardzo rzadko, jednak dzięki działalności mediów wielu ludzi obawia się ich, jakby były nieuniknione. Podobnie jest z Frontem Narodowym Marine Le Pen. Dodajmy do tego zimne, beznamiętne spojrzenie, usta pełne ostrych zębów; dodajmy do tego fakt, że FN może umrzeć, jeśli przestanie się poruszać do przodu. Do tego imię – Marine – czy może być mowa o przypadku?

Emmanuel Macron

Lubią go młodzi i starzy, nie jest ani na lewo, ani na prawo... Lider nowego ruchu En Marche! Emmanuel Macron jest jak wierny piesek, który zawsze stara się sprawić ci przyjemność. Entuzjazm w jego naiwnych oczach jest tak zaraźliwy, że ciężko się na niego złościć, nawet jak nasika na dywan (albo palnie głupstwo o homoseksualistach).

Jean-Luc Mélenchon

W wieku 65 lat Jean-Luc Mélenchon, lider nowego ugrupowania La France Insoumise (Francja Niepokorna), jest jednym z najstarszych kandydatów w tegorocznych wyborach. Jakież inne zwierzę bardziej kojarzy się ze starczą mądrością niż sowa? Obrazu dopełnia głębokie spojrzenie szeroko osadzonych ślepi, jak również tendencja do wykonywania gwałtownych ruchów głowy w czasie debat i wywiadów.

François Fillon

Szczerze mówiąc, zdecydowaliśmy się na kozę głównie z uwagi na imponujące brwi Fillona. Ale im dłużej się nad tym zastanawialiśmy, tym mocniej przekonywaliśmy się o słuszności naszego wyboru. Nie ważne, ile skandali wypłynie w związku z osobą kandydata Republikanów, związanych z drobnymi prezentami w postaci garniturów za 13 000 euro, czy z członkami rodziny zatrudnionymi na fikcyjnych państwowych posadach; stara, uparta koza nadal będzie walić głową w mur.

Benoît Hamon

Imponujący dziób kandydata Partii Socjalistycznej (PS) od razu przywodzi na myśl ptaka. Być może wybór padlinożercy wyda wam się okrutny, ale wczujcie się w naszą sytuację. Poparcie dla François Hollande'a oscyluje w okolicach 4 procent, Mélenchon przejmuje kolejnych wyborców z lewej strony, a Macron z prawej – sytuacja PS nie jest wesoła. Jak długo Hamon może przeżyć na zwłokach swojego poprzednika?