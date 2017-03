Biała Księga o przyszłości Europy – wersja alternatywna

Scenariusz 1: Kontynuacja

Co to znaczy: Pierwszym pomysłem Jean-Clauda Junckera na Europę po Brexicie jest kontynuować, jak gdyby nic się nie stało, zgodnie z planem przedstawionym przez Komisję w 2014 roku. „Wolimy słuchać niż mówić" – powiedział Juncker, mając na myśli, że europejska biurokracja nie może w tym momencie zbyt wiele.

Scenariusz alternatywny: La La Land. Niebo jest błękitne, ptaszki śpiewają, twoja sukienka jest zdecydowanie zbyt żółta, a populizm nie istnieje, prawda? Piosenka jest dobra na wszystko, szczególnie na uciszanie opinii publicznej. Twoja naiwność sprawiła, że konkurenci sprzątneli ci Oscara sprzed nosa, a Europa płonie ci pod stopami? Żaden problem, po prostu wetknij palce głęboko w uszy i śpiewaj „LA LA LA...".

Scenariusz 2: Nic poza jednolitym rynkiem

Co to znaczy: Unia stanie się jeszcze bardziej skoncentrowana na wolnym rynku, aż nic innego nie zostanie. Koniec z otwartymy granicami, ochroną środowiska, czy wspólną polityką zagraniczną. Odarta z „niepotrzebnych dodatków" UE stanie się zwyczajnym blokiem handlowym.

Scenariusz alternatywny: Wszystko poza jednolitym rynkiem. Wolny rynek to, wolny rynek tamto – wystarczy już tego gadania. Wydawać by się mogło, że wszystkie dobre pomysły Unii, jak program Erasmus czy otwarte granice, muszą być na siłę uzasadniane potrzebami wszechmogącego Jednolitego Rynku. A może są rzeczy, które można zrobić dla obywateli Europy, które nie są bezpośrednio związane ze sprzedażą i kupnem? Wspólna polityka dotycząca poezji byłaby dobrym punktem wyjścia.

Scenariusz 3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej

Co to znaczy: Ten scenariusz to powtórka pomysłu na Europę dwóch (lub więcej) predkości. Państwa członkowskie będą mogły w różnym stopniu angażować się w integrację we wszystkich dziedzinach, od obronności po podatki.

Scenariusz alternatywny: Ci, którzy chcą mniej, robią mniej. Możesz wozić się Ferrari albo trabantem. Jeżeli twój sąsiad i ty chcecie podjąć wspólną decyzję – droga wolna. W zasadzie, rób co chcesz, dopóki nie wchodzisz nikomu w drogę. Jeżeli nie chcesz czegoś robić, to po prostu tego nie rób, ale proszę, nie opuszczaj UE. Odjedźmy razem w stronę zachodzącego słońca i żyjmy długo i szczęśliwie.

Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej

Co to znaczy: W tym scenariuszu „efektywniej" oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, prezentowanie mocnego, wspólnego głosu reszcie świata przy pomocy bardziej spójnej polityki zagranicznej, lepszej ochrony granic i Unii Obronnej. Po drugie, „digitalizacja" i „dekarbonizacja" ekonomii (mniej biurokracji i zielona energia).

Scenariusz alternatywny: Robić więcej, ale mniej efektywnie. Komisja Europejska już słynie ze swojej biurokracji, czemu by więc nie umocnić tego obrazu? Wszystkie kolejne Białe Księgi będą od teraz spisywane na pergaminie, w trzech kopiach, krwią kurczaka osobiście złożonego w ofierze przez Jean-Claude Junckera. Przy świetle księżyca. „Digitalizacja" i „dekarbonizacja" to półśrodki. Prawdziwa efektywność (i efektowność) bierze się z całkowitej reformy, a nie tylko z oszczędzania papieru.

Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej

Co to znaczy: Wyobraź sobie, że wkurza cię elektrownia wiatrowa, która hałasuje i zabija ptactwo w twojej okolicy. Myślisz, że jesteś osamotniony z tym problemem. W 2025 zamiast samotnie walczyć z wiatrakami, będziesz mógł połączyć siły z hiszpańskimi i niemieckimi przyjaciółmi i domagać się swoich praw w Brukseli.

Scenariusz alternatywny: Dość optymistycznych sloganów. Czasy, w których patos i wielkie słowa kogokolwiek wzruszały, dawno się skończyły. Wystarczy spojrzeć na porażkę haseł anty-Brexitowych (#BetterTogether), czy Hillary Clinton (Stronger Together – razem silniejsi). To, czego potrzebują ludzie, to złożoność, niejednoznaczność, tajemniczość i napięcie. Chcesz, żeby ludzie interesowali się Europą? Skonfunduj ich. Zamiast nudnego „wspólnie znacznie więcej", czemu by nie odkurzyć wspaniałego zdania Jean-Pierre'a Raffarina z kampanii referendalnej we Francji z 2005 roku: „Oui... the yes needs the no to win against the no!" [Tak... „tak" potrzebuje „nie" aby zwyciężyć przeciwko „nie"! – tłum.].