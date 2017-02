Co dalej z Brexitem po wyroku Sądu Najwyższego?

Kolejny wyrok sądu i kolejny raz zapadła ta sama decyzja ­– ale tym razem już ostateczna. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa orzekł, że do uruchomienia procedury Brexitu rząd Theresy May musi uzyskać zgodę parlamentu. Co to jednak konkretnie oznacza w świetle ostatnich bezprecedensowych zawirowań politycznych?