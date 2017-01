Czy finlandzki model dochodu podstawowego jest dobrym pomysłem? 

Eksperyment mógłby w końcu stawić sprawę jasno – Gazeta Kaleva, Finlandia

Pomysł o dochodzie podstawowym ma szansę w końcu się rozwinąć – pisze czwarta największa gazeta w Finlandii:

„Ten eksperyment powinien dać nam odpowiedź na palące pytanie – czy dochód podstawowy zwiększy zatrudnienie, czy nie? Celem tego programu jest uproszczenie systemu ubezpieczeń społecznych, zredukowanie przeszkód, które negatywnie wpływają na motywację i ograniczenie biurokracji, która promuje pasywność. W bieżącej sytuacji, związek pomiędzy dochodem i świadczeniami socjalnymi jest bardzo skomplikowany, wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. To prowadzi do braku inicjatywy z strony bezrobotnych. Miejmy nadzieję, że eksperyment prowadzony przez finalndzki ZUS – Kela – w końcu da nam konkretną odpowiedź na pytanie, czy dochód podstawowy będzie działał zachęcająco na poszukiwaczy pracy, czy też projekt okaże się totalną klęską moralną. Model nadal jest na etapie wdrażania w życie, dlatego będziemy potrzebować wielu dodatkowych testów, ale z drugiej strony przynajmniej coś ruszyło.” (06/01/2017)

Ciekawa propozycja, która jest niemożliwa do przetestowania – NRC Handelsblad, Holandia

Eksperyment jest godny podziwu, ale z drugiej strony zupełnie niepraktyczny. Według jednej z największych holenderskich gazet:

„Dochód podstawowy jest za niski aby wyciągnąć z tego projektu wnioski. Nawet jeśli zasiłek ten miałby zmienić zachowanie odbiorców, to nie jest on perspektywiczny, ponieważ uczestnicy wiedzą, że eksperyment skończy się za dwa lata. Szkoda, bo projekt jest ambitny. Największą zmorą programu jest jego implementacja. Można marzyć o świetnych reformach systemowych, ale są one tylko próbami zmienienia potężnego, kompleksowego i zintegrowanego systemu na inny. Płynna zmiana jest strasznie trudna do zrealizowania”. (05/01/2017)

Nie lekceważyć konsekwencji związanych z konsumpcją – La Tribune, France

La Tribune też podchodzi do eksperymentu sceptycznie, podkreślając możliwe negatywne konsekwencje:

„Jeżeli duża część populacji zdecydowałaby się na życie z ograniczonych środków, spowodowałoby to niedobór siły roboczej. To z kolei, przełożyłoby się na gospodarkę. Paradoks polega na tym, żeby pozwolić sobie na dochód podstawowy potrzeba prężnej gospodarki. Do sfinansowania takiego projektu na skalę krajową, rząd musiałby znacznie zwiększyć podatki, którego ofiarą będzie klasa średnia. Ta widząc, że jej zdolność nabywcza maleje, może zdecydować się na zmniejszenie godzin pracy redukując tym samym swoje zarobki. Z drugiej strony, chwilowe wzbogacenie się dzięki dochodowi podstawowemu pójdzie częściowo na podatki. Gospodarka na tym ucierpi, bo konsumpcja jest czynnikiem, który ją napędza." (05/01/2017)​

