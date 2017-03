„Just Pay”: stażyści walczą o godne płace

Staż w instytucjach europejskich to idealny wpis do CV dla każdego absolwenta. Nic więc dziwnego, że wielu ludzi godzi się pracować w instytucjach czy znanych organizacjach pozarządowych za darmo. W poniedziałek 20 lutego 100 takich absolwentów zebrało się przed siedzibą Komisji Europejskiej, aby zaprotestować przeciwko niepłatnym stażom, które uważają za narzędzia wyzysku i wykluczenia. Solidarnościowe demonstracje odbyły się w Waszyngtonie DC, Genewie oraz w Wiedniu.

Wiele europejskich osobistości wypowiedziało się przeciwko praktyce bezpłatnych staży. Emily O'Reilly, europejski Ombudsman, stwierdziła w ubiegłym tygodniu, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) nie powinna zatrudniać nieopłacanych stażystów. Wcześniej agencja ta „zatrudniała" ok. 800 takich osób w swoich delegacjach.

– Bezpłatne staże utrwalają wykluczenie społeczne, powstrzymując niektórych młodych ludzi przed poszerzaniem swoich umiejętności i kwalifikacji, co może negatywnie wpływać na ich przyszłe kariery – powiedziała O'Reilly.

W wywiadzie dla Politico rzeczniczka EEAS Maja Kocijančič tłumaczyła: – Przyjęliśmy to do wiadomości. (...) Bezpłatne staże nie zostały wymyślone przez nas. To tradycja dla wielu organizacji międzynarodowych, z Organizacją Narodów Zjednoczonych na czele.

„To nieakceptowalne, że od młodych absolwentów wymaga się pracy za darmo"

EEAS to nie jedyna unijna instytucja zatrudniająca pracowników za darmo. O ile O'Reilly utrzymuje, że płatne staże to „norma" w instytucjach UE, to według Brussels Interns NGO (BINGO) poza tysiącem płatnych stażystów programu Blue Book, Komisja Europejska korzysta z usług około 200 niepłatnych pracowników, zwanych w unijnym żargonie „nietypowymi stażystami".

Problem dotyczy również Parlamentu Europejskiego (PE). Raport zespołu międzypartyjnego ds. młodzieży wykazał, że jedna trzecia stażystów w PE zarabia poniżej 600 € miesięcznie, a co dziesiąty pracuje zupełnie za darmo. – To nieakceptowalne, że od młodych absolwentów wymaga się pracy za darmo – mówi Terry Reintke, poseł do PE i współprzewodniczący zespołu międzyparlamentarnego ds. młodzieży.

Według szacunków BINGO, około 4000 stażystów pracuje w brukselskim sektorze spraw europejskich za „niewystarczającą" pensję. Zatrudniają ich organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców i lobbyści.

Jak na tak powszechny problem, demonstracja stu osób może wydawać się niewielka. Bryn Watkins, członek zarzadu BINGO, wyjaśnia, że nie jest łatwo zorganizować środowisko stażystów. – Nikt nie identyfikuje się jako stażysta. Nikt nie chce być stażystą do końca życia. Stażyści są bardziej skupieni na codziennych problemach, o radzeniu sobie w nowym miejscu pracy, w nowym kraju, na planowaniu swojej dalszej kariery, czasem pracują dodatkowo po godzinach żeby dorobić – wyjaśnia. Nie pomaga też fakt, że stażyści spędzają w Brukseli niewiele czasu. – Docierasz do grupy ludzi, angażujesz ich, a po sześciu miesiącach już ich nie ma.

Watkins podkreśla też znaczenie „asymetrii informacji" między stażystami a pracodawcami. Firmy wiedzą znacznie więcej na temat działania rynku, regulacji i pracy. BINGO rozpoczęło kampanię Just Pay („sprawiedliwa płaca", ale też: „po prostu płać" – tłum.) aby przypomnieć młodym ludziom w Brukseli, że w Belgii darmowe staże dla absolwentów są nielegalne. – Instytucje unijne działają w innym systemie prawnym, ale prywatne firmy i organizacje pozarządowe muszą przestrzegać belgijskiego prawa; nie mogą więc zatrudniać absolwentów za darmo – wyjaśnia Watkins. BINGO naciska również na władze, aby bliżej przyjrzały się nielegalnym praktykom pracodawców.

Zdaniem „wyzyskiwanych"

– Pozwalając na darmowe staże pokazujemy, że wyzysk drugiego człowieka jest OK – mówi Celine (26). Przeszła przez cztery staże, w tym jeden bezpłatny, w rozmaitych firmach i organach administracji. Dodaje, że firmy zatrudniają na wejściowych pozycjach wyłącznie osoby z przynajmniej trzyletnim doświadczeniem, co zmusza młodych ludzi do akceptowania kolejnych staży.

Opowiada też, że jej zakres obowiązków był identyczny, jak gdyby była „naprawdę" zatrudniona. – Nie traktują cię inaczej, niż pozostałych pracowników. Nie licząc wynagrodzenia – mówi. Celine przestała zgadzać się na darmowe staże, zaczęła pracę na niepełny etat i zorganizowała sieć młodych pracowników. – Nikt nie powinien pracować za darmo, nie ważne na jakim stanowisku – dodaje. Mimo wszystko Cecile przyznaje, że staże pomogły jej zdobyć kompetencje konieczne dla jej nowego projektu.

Nikolay (26), absolwent prawa, opowiada, że przeszedł przez 11 niepłatnych staży w różnych NGOsach i firmach w Bułgarii. Większość w trakcie studiów na uniwersytecie. – Pracowałem na cały etat. Kiedy staże były w mniejszym wymiarze godzin, robiłem dwa jednocześnie – wspomina. Nadal ma problem ze znalezieniem stałej pracy: tylko w zeszłym roku wysłał ponad 100 CV do firm w Belgii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu – bez skutku.

Po przejściu przez oficjalny, płatny staż w Komisji Europejskiej Nikolay uważa, że instytucje unijne powinny wyznaczać standard. – Powinny organizować bezpłatne staże tylko dla studentów, którzy dostają pieniądze ze stypendiów. Obecny system tworzy nierówności społeczne i promuje wyższość bogatych, białych państw Zachodu.