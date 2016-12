Liczby mówią: 6 miliardów odsłonięć dziennie na Snapchacie

You Tube i Facebook nie są jedynymi kolosami społecznościowymi do dzielenia się filmami na rynku mediów. Również aplikacje pozwalające na komunikację i przesyłanie materiałów, takie jak Snapchat, cieszą się popularnością wśród miłośników internetowych filmików.

Filmy i obrazy na Snapchacie, aplikacji do wysyłania samozniszczających się wiadomości, mają ponad 6 milionów wyświetleń dziennie | (c) Pierre Constantin/cafébabel

W listopadzie 2015 roku przedstawiciele aplikacji Snapchat ​zadeklarowali, że jej użytkownicy wyświetlają dziennie 6 miliardów filmów.

Zaskakująca jest szybkość, z jaką wzrosła popularność żółtego duszka: w maju 2015 roku dziennie oglądano 2 miliardów przesłanych filmików. Wartość ta wzrosła trzykrotnie w ciągu 6 miesięcy. Wynik ten robi wrażenie na reklamodawcach, co można zaobserwować w zakładce stories, w której roi się o filmów sponsorowanych, będących owocem umów handlowych lub promujących różnorakie wydarzenia czy lokalne atrakcje.

Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Snapchat, wyjaśniamy: to aplikacja na urządzenia mobilne, która pozwala na wysyłanie wiadomości, zdjęć i filmów do grupy zdefiniowanych wcześniej odbiorców. Na czym polega wyjątkowość tego komunikatora? Otrzymane wiadomości same się kasują w chwilę po odsłonięciu, stąd tytułowy snap. Strategia ta okazała się zwycięska dzięki krótkotrwałości wiadomości oraz limitowanemu czasowo dostępowi do filmów.

Trudno jest porównywać ilość wyświetleń w aplikacji Snapchat z tą na Facebooku czy YouTubie ze względu na używanie odmiennych wskaźników pomiarowych oraz diametralnie różny sposób używania publikowanych materiałów. Jedno jest pewne: ponad 100 milionów aktywnych użytkowników dziennie to kopalnia złota dla firmy, której dochody szacowane są na 15 miliardów dolarów i która w 2013 mogła pozwolić sobie na odrzucenie propozycji wykupu przez takich gigantów rynku jak Facebook i Google.

Po najnowsza aktualizacji Snapchat oferuje filtry, animacje oraz efekty slow motion i fast-forward. Dlaczego więc miałoby się stracić możliwość ponownego obejrzenie któregoś z opublikowanych filmów? Poproszono o rozwinięcie niektórych funkcji. Dla najbardziej niecierpliwych i głodnych wrażeń snapchatterów wprowadzono możliwość (na razie jedynie w USA) zakupu 3 powtórek filmu dziennie w cenie 0,99 centów. „Trochę drogo" – konkludują, „ale czas to pieniądz".