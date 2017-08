Localingual: Wikipedia dla języków

Były programista firmy Microsoft David Ding zaprojektował interaktywną mapę online zawierającą nagrania audio, na której mają być zapisane i odtwarzane różnorodne języki świata. Localingual to nazwa projektu bazującego na crowdsourcingu, który mógłby w przyszłości rozwinąć się do rozmiarów Wikipedii języków.

Cafébabel: David, co dokładnie kryje się za projektem Localingual?

David Ding: Localingual jest językową stroną internetową bazującą na crowdsourcingu, której celem jest „pozyskanie" wszystkich języków świata. Moim osobistym celem jest nagranie brzmienia różnorodnych języków, którymi posługują się ludzie oraz zachowanie wyrażeń, które w przyszłości mogłyby zostać utracone. Gdy podróżowałem we wschodniej Europie jako tzw. Backpacker (przyp. tłum.: turysta podróżujący z plecakiem jako jedynym bagażem, udający się do tanich miejsc podróży) wpadł mi do głowy pomysł opracowania i rozwinięcia projektu Localingual. Zacząłem uczyć się niektórych słów i żargonu z wielu krajów i pomyślałem: „Jakże ciekawe byłoby znalezienie jakiegoś sposobu 'odwzorowania', 'ukazania' czy 'uchwycenia' własnych doświadczeń".

Cafébabel: Projekt Localingual ma zachęcać do współpracy, każdy może wgrać na stronie słowa we własnym języku ojczystym. Czy korzystanie z tej strony jest proste?

David Ding: Trudno powiedzieć. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby strona Localingual mogła działać na różnych platformach i była dostępna poprzez komputer, tablet i smartfon. Stosunkowym ograniczeniem jest brak możliwości nagrywania na iPhonach i iPadach. Jest to ograniczenie transferu danych przez przeglądarkę, wprowadzone przez firmę Apple.

Cafébabel: Czy odwiedzający stronę mogą się ze sobą komunikować i przykładowo zadawać pytania związane z użyciem określonych słów czy zwrotów?

David Ding: Jeszcze nie ma możliwości kontaktowania się poprzez stronę Localingual, ponieważ wszyscy użytkownicy są anonimowi. Ale chciałbym to zmienić i mam plany na przyszłość.

Cafébabel: Strona internetowa powstała 8 stycznia 2017. Na początku od razu towarzyszył temu stres. Szczególnie spamowano strony w Niemczech i Izraelu umieszczając na nich wpisy pełne nienawiści. Co dokładnie się wtedy wydarzyło?

David Ding: Były to przeważnie trolle internetowe z 4Chana i Reddita. Ale z tych obu sieci pochodziło również wielu poważnie zainteresowanych użytkowników, którzy zamieścili swoje nagrania, tak że nie uważałem za konieczne, by się skarżyć. Po wdrożeniu systemu elektronicznej rejestracji i raportowania usunięto obraźliwe nagrania.

Cafébabel: Jak wiele osób odwiedza stronę Localingual?

David Ding: Jak tylko strona Localingual zostaje odkryta w jakimś nowym kraju, ma wiele nowych wyświetleń. 50% użytkowników otwiera stronę na komputerze, 42% przez urządzenia mobilne a 8% korzysta z innych rozwiazań.

Cafébabel: Na stronie Localingual użytkownicy mogą odsłuchać hymnu narodowego wybranych przez siebie państw...

David Ding: Hymny narodowe umieściłem na stronie w późniejszym czasie, gdy poszukiwałem sposobu przekazywania atmosfery, specyficznej dla danego kraju.

Cafébabel: W jaki sposób chce Pan przeobrazić stronę Localingual w Wikipedię języków?

David Ding: To dalekosiężny cel. Pewnego dnia chciałbym to osiągnąć. Chciałbym, żeby strona Localingual stała się dźwiękową wersją Wiki, na której, gdy użytkownicy zapytają „Jak mam powiedzieć w Sarajevie w slangu 'Hej, jak się masz ?'“, bedą mogli odsłuchać wersji językowej rodzimych użytkowników języka, którzy dokładnie wymówią to zdanie. Ażeby dokładnie wprowadzić to zamierzenie w czyn, potrzebowałbym do kontaktu pomiędzy użytkownikami systemu kont, czatu na żywo dla tych, którzy akurat w tym samym czasie korzystają z internetu, i...no tak, strona Localingual ma przed sobą jeszcze długą drogę.

Cafébabel: Jest Pan osobą dwujęzyczną. Czy sądzi Pan, że własny język inaczej się słyszy, gdy przestawia się go z jednego języka ojczystego na drugi ?

David Ding: Nie tylko mój język, również części mojej osobowości zmieniają się i odczuwa się je inaczej w zależności od danego języka. Gdy miałem 12 lat, przede wszystkim używany był język angielski. Gdy wracam myślami do tego czasu, muszę stwierdzić, że niepowtarzalnym doświadczeniem dla mnie było to, jak zacząłem własne myśli i marzenia powolutku wypowiadać po angielsku.

Chcesz pisać dla cafébabel? Zaproponuj pomysł tutaj.