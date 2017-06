Mapa tygodnia: małżeństwa jednopłciowe w Europie

Niemiecki Bundestag zalegalizował dziś małżeństwa jednopłciowe. Tym samym Niemcy dołączyły do 13 krajów Unii Europejskiej, które uznają równość małżeństw. Gdzie pary homoseksualne mogą się pobierać? Sprawdźcie na naszej mapie!

Holandia była pierwszym krajem w Europie, który zalegalizował małżeństwa jednopłciowe (w 2001 roku). Dwa lata później przykład z niej wzięły Belgia i Hiszpania. Europie potrzeba było jednak dziesięciu długich lat, by w pełni zaakceptować ten nowy obyczajowy porządek rzeczy. Dziś małżeństwa jednopłciowe są legalne w 15 krajach Starego Kontynentu (13 z nich należy do Unii Europejskiej). Ostatnio do klubu dołączyły Finlandia i Słowenia.

Wraz z postępem w kwestii legalizacji małżeństw gejów i lesbijek zmieniły się zasady zawierania związków partnerskich. Niektóre z krajów Europy były zmuszone zaktualizować prawo, nad czym ubolewały konserwatywne ugrupowania polityczne. Są jednak również takie miejsca, których nie imają się zmiany – Serbia, Litwa i Polska stanowczo odmawiają nowelizacji swych konstytucji, która kategorycznie ustanawia, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

Jak sami możecie zobaczyć, tęcza nie rozciąga się nawet nad połową kontynentu. Miejmy nadzieję, że ta, która już istnieje, szybko nie spłonie.