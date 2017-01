Meet My Hood: Zugló, Budapeszt

Czternasta dzielnica Budapesztu to miejsce, gdzie przyszłam na świat i spędziłam większość swojego życia. Dla mnie jest doskonała – wszystko, czego potrzebuję, jest tuż za rogiem. Ale dla moich znajomych jest to po prostu dzielnica, w której nie ma co robić. Zawsze pytają mnie: „Łał, nadal mieszkasz w Zugló?”