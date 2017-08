Młodzież, Europa i narkotyki – najnowsze dane

W krajach Unii Europejskiej, 18,7 miliona młodych ludzi, w wieku od 15 do 34 lat, spożywało w ubiegłym roku nielegalne narkotyki. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. Ta liczba zawiera w sobie zarówno niedzielnych eksperymentatorów, jak i regularną konsumpcję jednego lub wielu produktów.

Rynek nielegalnych substancji w Europie pozostaje istotny i jest podtrzymywany „zarówno przez produkcję na miejscu, jak i przez narkotyki napływające z innych regionów świata” – podkreślają autorzy raportu. Rynek ten ciągle ewoluuje, karmiąc się technologicznymi nowinkami. W Darknecie można znaleźć platformy podobne do Ebaya czy Amazona. Jak czytamy w raporcie, użytkownicy „mogą tam korzystać z wyszukiwarki i porównywać produkty i dostawców”.

Dane dotyczące przechwyconych w ciągu ostatniego roku narkotyków stanowią źródło informacji dotyczących produktów dostępnych w Europie. Każdego roku na kontynencie ma miejsce ponad milion konfiskat, w większości małych dawek odebranych użytkownikom, rzadziej udaje się przechwycić kilkukilogramowe przesyłki. W 2015 roku Marihuana stanowiłą 71% przechwychonych substancji. Za nią znalazła się kokaina, amfetamina i heroina. Główny punkt wejścia do Europy to Hiszpania, gdzie zanotowano 70% konfiskat. Zaraz za nią znalazła się Turcja, kolejne państwo tranzytowe na rynek europejski.

Używki młodzieży

Z punktu widzenia konsumpcji, raport wskazuje na związek między „jednoczesną konsumpcją wielu narkotyków” oraz ewolucją „od eksperymentów, przez regularne użytkowanie, aż po uzależnienie”. Niezależnie od substancji, konsumpcja narkotyków jest bardziej rozpowszechniona wśród mężczyzn niż wśród kobiet.

Użytkowanie narkotyków jest inne w różnych krajach europejskich. Marihuana jest najbardziej popularna w każdym z nich, ale w różnym stopniu. Wedle najnowszych danych, procent młodych ludzi, którzy używali marihuany w ciągu ostatniego roku waha się od 3,3% w Rumunii, do nawet 22% we Francji. Pozostałe narkotyki, jak heroina czy amfetamina, są konsumowane przez znacznie mniejszą część populacji, ale za to wiążą się z najbardziej niebezpiecznymi sposobami konsumpcji.

---

Chcesz pisać dla cafébabel? Zaproponuj temat tutaj.