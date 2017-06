Porno: o czym fantazjują Europejczycy i Europejki?

Coroczny raport Pornhub zawiera dogłębną analizę ruchu na stronie i treści przeglądanych przez użytkowników. Tym samym ta największa na świecie strona oferująca streaming filmów porno pozwala nam zgłębić fantazje Europejczyków. W 2016 roku witryna została odwiedzona 23 miliardy razy, a zamieszczone na niej krótkie metraże doczekały się 92 miliardów wyświetleń (87,8 miliarda w 2015). Świat oglądał średnio 64 miliony pornosów dziennie. Ciężki rok dla serwerów, które żeby zaspokoić apetyt internautów musiały wytrzymać transmisję 99 gigabajtów danych na sekundę.

Samotni w blasku ekranu, europejscy internauci nie byli jednak osamotnieni. Jeśli chodzi o kategorie, największą popularnością cieszyły się klasyki: „anal”, „dojrzałe”, „milf”,„lesbijki” i „nastolatki (18+)”.

Rodaczki, matki i stopy

Terminy wstukiwane przez internautów w wyszukiwarkę Pornhuba ujawnią drobne przyjemności Europejczyków. Zauważalna tendencją, szeroko rozpowszechnioną na kontynencie, jest lokalna konsumpcja. W większości państw przeprowadzonych przez portal, najpopularniejsze terminy wyszukiwania były formułowane w języku ojczystym, lub wręcz dotyczyły rodaków. Tak jakby zrozumienie tematu rozmowy aktorów miało jakiekolwiek znaczenie.

Poza językiem, trzy najczęściej wyszukiwane frazy szczegółowo pokazują seksualne zainteresowania Europejczyków. „Matki" cieszą się ogromną popularnością, co pokazują wyniki kategorii „maman" (fr. mama), „milf" (mother I'd like to fuck) jak i „belle-mère" (fr. macocha lub teściowa). Niektóre wyszukiwania są endemiczne dla pojedynczych państw: Włosi są odosobnieniu w swoim zaciekawieniu kategorią „footjob". Mieszkańcy Portugalii żywo interesują się swoją dawną kolonią, masowo wstukując „Brazylijki". Na Malcie zaś, rozmiar jednak ma znaczenie – pokazują to statystyki wyszukiwań hasła „géantes" (fr. gigantyczni).

Czego pragną kobiety?

Porno nie istnieje w próżni; aktualności dostarczają nierzadko inspiracji użytkownikom Pornhuba, którzy nie oszczędzają polityków ani celebrytów. Popularność terminów wyszukiwania „Boris Johnson” i „Theresa May” wzrosła o odpowiednio 14 624% i 3 423% w dzień po referendum w sprawie Brexitu. Innemu referendum – konstytucyjnemu we Włoszech– swoją chwilową popularność zawdzięczają Maria Elena Boschi (sekretarz stanu – red.), Matteo Renzi oraz Virginia Raggi (mer Rzymu).

W skali świata kobiety reprezentują 26% użytkowników platformy, o dwa procent mniej niż w 2015. W Europie bywa różnie: od 20% w Niemczech, aż po 35% w Serbii. Dominują kategorie z przewagą kobiet. Najczęściej wyszukiwanymi hasłami są „lesbijki” oraz „trójkąt”.

---

Źródło : Pornhub.