Pozwólmy millenialsom jeść tosty z awokado

Australijski deweloper i milioner Tim Gurner poradził millenialsom, żeby przestali jeść tosty z awokado i popijać je drogą kawą, to może uda im się zrealizować marzenie o zakupie własnego domu. Oburzeni tymi słowami użyliśmy naszej najsilniejszej broni – gromadzenia i analizowania danych – aby udowodnić panu Gurnerowi, że jego słowa to nic więcej jak tylko zwykły pic na wodę.

Awokado to źródło sił witalnych dla każdego millenialsa. Można je smażyć, gotować, dusić, piec. Są szaszłyki z awokado, awokado w tomacie, awokado w zalewie, awokado smażone w głębokim tłuszczu, panierowane, awokado z anansem, awokado z cytryną, awokado z kokosem, awokado z papryką. Zupa z awokado, gulasz z awokado, sałatka z awokado. hamburger z awokado, kanapka z awokado. No i oczywiście jest też tost z awokado.

Tosty z awokado stały się nową walutą. Milioner z Australii Tim Gurner stwierdził ostatnio, że ten smakołyk jest tak ekskluzywny, że po usunięciu go ze naszej diety stać nas będzie na zakup własnego domu. 35-latek publicznie oskarżył pokolenie millenialsów o złe zarządzanie finansami osobistymi. Skrytykował, ile wydajemy na kawę i jedzenie, a następnie pouczającym tonem oznajmił, że „wydając 40 dolarów dziennie na papkę z awokado i kawę, a przy tym nie pracując, oczywiście, że nie [będzie nas stać na zakup własnego domu]”.

Pan Gurner nie przewidział jednak konsekwencji swoich słów. Millenialsi nie pozwolą się wszak bezkarnie obrażać. Zdecydowaliśmy się potraktować jego słowa dosłownie i przyjrzeć się dobrze cyferkom.

Wybraliśmy 25 stolic z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (Brytyjczycy, nadal was kochamy!). Sprawdziliśmy, ile kosztuje hipsterski tost z awokado w każdej z nich i obliczyliśmy, ile lat zajęłoby uzbieranie pieniędzy na zakup domu, gdyby zrezygnować z jednego takiego tosta dziennie. Oto wyniki naszych badań:

Niespodzianka! W Londynie, aby kupić mieszkanie o powierzchni 35 metrów kwadratowych, trzeba by zrezygnować z tego rarytasu na 473 lat. To oznacza, że ani Ty, ani Twoje dzieci, ani Twoje wnuki, ani nawet ich dzieci i wnuki nie skosztowałyby nigdy boskiego tosta z awokado. W Paryżu czas potrzebny na uzbieranie odpowiedniej sumy to „tylko” 143 lata.

Co z tego wynika? Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, zwłaszcza, jeśli twoja dieta bazuje na tostach z awokado. A może wszyscy powinniśmy przeprowadzić się do Berlina?

Mapa prezentuje wyniki badania dla całej Europy: