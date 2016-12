Słownik Post-prawdy Cafébabel

W 2004 był to chav (określenie na agresywnych angielskich nastolatków – red.). W 2013 – selfie. Każdego roku wydawnictwo Oxford University Press wybiera „Słowo Roku” , dokumentując w ten sposób ducha czasu w anglojęzycznym świecie.

Tym razem słowem roku została „postprawda”, rzeczownik o następującej definicji: „mająca związek z sytuacją lub wskazująca na sytuację, w której odniesienie do emocji i wiary jednostki ma większy wpływ w kreowaniu opinii publicznej niż obiektywna prawda”. Jest to wyrafinowany sposób na powiedzenie, że ludzie mają już dosyć ekspertów. Fakty przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. W 2016 roku, społeczeństwo będzie wierzyć w absolutne bzdury pod warunkiem, że będą one odpowiednio często udostępniane na Facebooku.

Tegoroczna lista nominowanych również została wypełniona przygnębiającymi słowami i równie ugrzecznionymi definicjami. Skoro więc w świecie postprawdy znaczenia słów mogą opierać się na indywidualnym widzimisię, my chcielibyśmy zaproponować alternatywne propozycje.

alt-right [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: Ugrupowanie ideologiczne związane ze skrajnym konserwatyzmem i reakcyjnymi poglądami, charakteryzujące się odrzuceniem polityki głównego nurtu i użyciem mediów internetowych w celu rozprowadzania kontrowersyjnych treści.

Według cafébabel oznacza: Ugrzeczniony termin, którym musimy nazywać nienawistnych trolli internetowych nawijających o wyższości białych, bo każda próba nazwania ich neonazistami automatycznie oznacza powołanie się na prawo Godwina.

Brexiteer [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: Osoba będąca zwolennikiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Uni Europejskiej.

Według cafébabel oznacza: Brexiteer to Brexiteer. Tak samo jak Brexit oznacza Brexit. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień oznacza to, że próbujesz podważyć Wolę Ludu.

chatbot [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: Program komputerowy służący do symulacji konwersacji z użytkownikami, głównie za pośrednictwem internetu.

Według cafébabel oznacza: Jedyny sposób na racjonalną i inteligentną internetową konwersację w 2017 roku.

coulrophobia [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: Skrajny i irracjonalny lęk przed klaunami.

Według cafébabel oznacza: Zupełnie naturalny strach przed mizoginistycznym, rasistowskim miliarderem z głupią fryzurą, który z niewiadomych przyczyn został przywódcą wolnego świata.

glass cliff (dosł. szklany klif) [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: słowo używane w sytuacji w której kobieta bądź członek mniejszości wznosi się do roli przywódcy w wymagających okolicznościach, gdzie ryzyko porażki jest wysokie.

Według cafébabel oznacza: urwisko, z którego kobiety chcą się rzucić, kiedy ktoś odmawia im zatrudnienia na rzecz mężczyzny nie mającego żadnego doświadczenia (por. Clinton, Hillary).

Hygge [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: Komfort i towarzyskość, które wywołują uczucia zadowolenia i dobrego samopoczucia (uważane za cechy charakterystyczne kultury duńczyków).

Według cafébabel oznacza: Uczucie ciepła, gdy dokonujesz samospalenia, mając już dość tego okropnego roku.

Latinx [rzeczownik]

Według Oxfordu oznacza: Osoba pochodząca z Ameryki Łacińskiej (termin używany jako zamiennik do Latynosa lub Latynoski, które wskazują na konkretną płeć).

według cafébabel oznacza: Tekst, który będzie widniał na murze granicznym Donalda Trumpa.

woke (dosł. obudzony) [przymiotnik]

Według Oxfordu oznacza: [pochodzące z kultury afroamerykanów] Wrażliwość na niesprawiedliwość społeczną, a w szczególności rasizm.

Według cafébabel oznacza: To, co robiliśmy każdego poranka odkąd Brexit stał się faktem mając nadzieję, że to tylko okropny sen.