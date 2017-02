Train of thought: 100 lat Kolei Transsyberyjskiej

W 2016 roku obchodziliśmy 100 lat istnienia Kolei Transsyberyjskiej. Najdłuższa linia kolejowa świata, licząca 9 289 km, biegnie z Moskwy do Władywostoku, łącząc Europę i Azję. Francuski fotograf Damian Rayuela zaprasza nas na pokład swojego „Train of thought” (tok myślenia, dosł. pociąg myśli), aby wspólnie przemierzyć Chiny, Rosję oraz Mongolię i odkryć, co widzą i czują jego pasażerowie.