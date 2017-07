[VIDEO] Antoine, wolontariusz na Solidays

Antoine, 24 ans, membre de Solidarité Sida | Hélène Pillon et Hakob Manukyan

Antoine ma 24 lata i od 5 lat jest wolontariuszem dla Solidarité Sida [Solidarni z AIDS – red.]. Co roku uczestniczy w jednym z największych festiwali muzycznych we Francji organizowanych przez tę organizację – Solidays. Młody student opowiada cafébabel o swoim wolontariacie, o źródle swojego zaangażowania oraz wyjaśnia, dlaczego to wciąż ważne, aby walczyć z „tym cholernym HIV”.