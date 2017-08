Du brouillard, des feuilles et des briques. | Bettina Genten

Pale Grey to po angielsku bladoszary. Dlatego nie jest żadną niespodzianką fakt, że Belgowie lubią mgłę i tajemnice. Jeśli poszukamy głębiej w ich dyskografii, znajdziemy dźwięki odwołujące się do miast portowych, dużych przestrzeni czy niektórych niemieckich grup. Oczywiste jest więc to, że Gilles oprowadza nas po Hamburgu, mieście w lekkim nieporządku.